В Уфимском хосписе прошел большой субботник

В Башкортостане проходят субботники. В них приняли участие несколько тысяч человек. На уборку выходят дети и взрослые. Коммунальные службы выделяют спецтехнику. Чистоту наводят не только на улицах. Добровольцы требуются для уфимского хосписа. Там работают волонтёры.

В этих комнатах будут жить люди, которым необходима особая поддержка. Больше 23 тысяч взрослых и 680 детей в республике имеют неизлечимые болезни. Чистота – одно из важных условий в хосписе. Причём в прямом и переносном смысле. От грязи помогают избавиться добровольцы, они вызвались сами и работают бесплатно.

Как правило, добровольцами сюда приходят те, кто не понаслышке знает, что такое неизлечимая болезнь, чьи близкие столкнулись с недугом, кто-то потерял родных. Руководитель хосписа сама вложила душу в это место – Радмилла Сурначёва в 2008 году потеряла сына, спустя десять лет от рака умер её отец. Она искала помощь, не нашла, и намерена дать её тем, кто будет нуждаться.

Волонтёров ещё набирают. Записаться может любой. Сейчас как раз пора субботников. Тысячи людей по всей республике выходят на уборку улиц. В Иглинском районе в акции «Чистая пятница» приняли участие 800 человек. Вывезли более пяти тонн мусора.

Столицу республики очистят после зимы к 10 апреля. Глава Башкортостана попросил уфимскую администрацию как можно скорее навести порядок. Коммунальные службы задействуют новую белорусскую технику. В Бирске на улицах убирались больше тысячи горожан, в том числе чиновники, сотрудники организаций и школьники.