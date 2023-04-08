В Уфе число участников «Тотального диктанта» увеличилось на четверть

Площадка на колёсах и проверка грамотности у иностранцев. Башкортостан вновь присоединился к всероссийской акции «Тотальный диктант». В Уфе акция проходит уже 12-й раз. Участие приняли 1350 человек – почти на четверть больше, чем в прошлом году. Площадки расположились в библиотеках, университетах, в Госсобрании, торговых центрах, котокафе и даже в троллейбусе. Свои знания русского языка проверили и иностранные студенты БГМУ.

Наличие билета необязательно, а вот знание русского языка приветствуется. Маршрут этого троллейбуса начинается на Дальнем Востоке. Текст «Тотального диктанта» в этом году посвящен исследователю Владимиру Арсеньеву. Автор очерка о защитнике природы – писатель и журналист из Владивостока Василий Авченко. Свободных мест в троллейбусе нет. Оценки участники диктанта пока выставляют себе сами.

Диктатор мгновенно превращается в гида. Бонусом – экскурсия по городу. До конца маршрута троллейбус следует без остановок. Прямиком в депо, в музеи.

Удалось ли прочувствовать русский язык – они узнают после оглашения результатов «Тотального диктанта». Для иностранцев формат немного отличается. Под диктовку студенты пишут лишь отрывок текста, большая часть – вопросы. Тут и знание крылатых фраз, и владение грамматикой. Глаголы, падежи – вот что поначалу пугало будущих медиков.

С таким же запросом пришли ещё около 200 студентов. Большинство из них обучение начинают с курса довузовской подготовки, год осваивают великий и могучий. Русский для иностранцев – один из самых тяжелых языков.

Площадкой для проверки грамотности стал и зал Госсобрания республики.