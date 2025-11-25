В СНТ Башкирии увеличилось количество брошенных животных

С наступлением холодов в Башкортостане на улицах садовых товариществ увеличилось число бездомных животных. Многие хозяева также оставляют своих питомцев на дачах без надлежащего присмотра. Неравнодушные жители организуют небольшие приюты для кошек, некоторые следят за собаками. Что говорят эксперты и как они предлагают решить проблему, чтобы избежать нападений животных на людей?

Около десяти пушистых питомцев, которых нашли на улице или просто оставили с целью присмотреть за ними во время длительных отъездов. Жительница одного из уфимских СНТ уже три года как организовала небольшой приют для кошек. Их привозят из разных концов столицы. Кого-то забирают, а кто-то так и остаётся здесь жить. Каждый из них вакцинирован.

В садовом товариществе отмечают: с наступлением холодов число бездомных животных растёт. Брошенная кошка – идеальная добыча для бродячей собаки. Сейчас на территории разгуливают от шести до десяти собак. Одна из них стерилизована. Лишь единицы привиты.

Я опасаюсь того, что, когда сильные холода и собаки становятся голодными, то есть собьются в стаю, они могут покусать детей, потому что у нас очень много школьников, которые возвращаются со школы, особенно кто во вторую смену учится. Эльвира Новичкова, председатель садового некоммерческого товарищества «Радуга»

А ведь угроза действительно существует. Нередко голодных и замёрзших хищников можно встретить вблизи многоквартирных домов и детских садов. По статистике, в России ежегодно фиксируют около 400 тысяч укусов у людей, которые совершили домашние животные. В республике – свыше шести тысяч по итогам прошлого года.

Если видите большое количество собак, то звонить как минимум в администрацию, у администрации есть телефоны отловщиков, которые занимаются отлавливанием этих собак и контролируют эту ситуацию. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Государственного Собрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию

Защититься от них можно, но не все дети и даже взрослые способны противостоять опасности, многие теряются при виде стаи собак. Эксперты отмечают: в большинстве случаев бездомные животные сами приходят в СНТ. Зоозащитники предлагают за счёт грантов проводить стерилизацию бродячих животных в сёлах и деревнях.

Мы посмотрели, буквально недавно один из приютов волонтёрских, деревня Казарма, Кушнаренковский район, они обратились просто в ветеринарную службу в Кушнаренково. Попросили их льготно простерилизовать, договорились на очень дешевый чек и за крайне-крайне гуманную сумму провели стерилизацию всех своих собак. Дмитрий Стрельников, руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», общественный инспектор Южно-Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора