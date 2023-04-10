В Башкирии высадят 700 тысяч новых деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Башкирии высадят около 700 тысяч новых деревьев. Об этом сообщает министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов. По его словам, акция «Сад памяти» пройдет в этом году с 22 апреля по 22 мая.
В этом году деревья посадят не только в честь ветеранов прошлых лет, но и тех, кто отстаивает честь и достоинство России в нынешнее время.
Для проведения акции в Башкирии подготовлено 72 участка в лесном фонде, на которых будет высажено порядка 700 тыс. новых деревьев. Центральной площадкой в этом году, в соответствии с поручением Главы Башкирии, станет участок вблизи памятника истории Средневековья – мавзолея Тура-хана в Чишминском районе. Здесь планируется посадить 1100 берез.