В Башкирии высадят 700 тысяч новых деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Башкирии высадят около 700 тысяч новых деревьев. Об этом сообщает министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов. По его словам, акция «Сад памяти» пройдет в этом году с 22 апреля по 22 мая.

В этом году деревья посадят не только в честь ветеранов прошлых лет, но и тех, кто отстаивает честь и достоинство России в нынешнее время.