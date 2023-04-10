В Башкирии появился новый автобусный маршрут

Маршрут доступен для пассажиров по будням с 07:30 до 18:39, ежедневно водители выполняют 6 рейсов. От «АБЗ» автобус отъезжает в 07:30, 08:10, 08:50, 16:40, 17:20 и 18:00, а «Газсервис» покидает в 07:53, 08:33, 09:13, 17:03, 17:43 и 18:23. Это сделано для повышения транспортной мобильности жителей села Аскино.