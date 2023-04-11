В Уфе смогли выходить «дюймовочку» весом 690 грамм

В Уфе смогли выходить девочку, которая родилась весом всего 690 грамм. О том, как малышку выхаживали врачи и как проходила реабилитация, рассказала мама ребенка в социальных сетях.
По ее словам, воды у женщины отошли 27 сентября и этот день она вспоминает с содроганием, ведь беременность была недоношенной. Жительница Ишимбая очень боялась за жизнь своего ребенка и переживала за ее будущее.
По словам женщины, ее дочка была такой маленькой, что могла уместиться в ладошке. Вся в проводочках и трубочках, через которые поступали лекарства и еда.
В реанимации девочка находилась два месяца, потом ее перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных с кислородом.