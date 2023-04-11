В Уфе смогли выходить «дюймовочку» весом 690 грамм

В Уфе смогли выходить девочку, которая родилась весом всего 690 грамм. О том, как малышку выхаживали врачи и как проходила реабилитация, рассказала мама ребенка в социальных сетях.

Фото №1 - В Уфе смогли выходить «дюймовочку» весом 690 грамм

По ее словам, воды у женщины отошли 27 сентября и этот день она вспоминает с содроганием, ведь беременность была недоношенной. Жительница Ишимбая очень боялась за жизнь своего ребенка и переживала за ее будущее.

«Я вспоминаю 27 сентября как страшный сон, у меня отошли воды… Я очень испугалась, понимая, какие могут быть последствия. 28 сентября 2021 года, моя малышка уже сутки без воды, в голове страшные мысли, я беспрестанно плачу. Позже с помощью экстренного кесарева сечения на 25-й неделе появилась на свет моя „дюймовочка“ весом 690 грамм и ростом 30 см. Нас сразу же разлучили, дочку увезли в реанимацию, меня — в послеродовую палату. Через некоторое время меня проводили в детскую реанимацию, где лежала моя девочка».

мама ребенка

По словам женщины, ее дочка была такой маленькой, что могла уместиться в ладошке. Вся в проводочках и трубочках, через которые поступали лекарства и еда.

«Мне очень повезло с больницей, где выхаживали мою девочку. Там разрешили крестить моего ребенка прямо в реанимации. Каждые три часа я ходила туда, чтобы поддержать свою малышку, приносила ей молоко, кормила, разговаривала с ней. Были времена, когда было страшно за нее, но она справилась со всеми трудностями. С нами всегда были рядом врачи и медсестры, которые постоянно успокаивали и поддерживали нас».

жительница Ишимбая

В реанимации девочка находилась два месяца, потом ее перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных с кислородом.

«Сами мы ещё не дышали. В этом отделении мы были ещё один месяц. 28 декабря, перед Новым годом, нас выписали. Радость была неописуемая: „Наконец, домой к своим мальчикам!“, — рассказала женщина. — Сейчас нам 1 год и 6 месяцев, дочка растет очень активным и любознательным ребенком. Нас обошли стороной серьезные болезни, и моя девочка развивается соответственно возрасту. Никогда не устану благодарить врачей, которые боролись за ее жизнь. Хочу выразить огромную благодарность и низкий поклон таким врачам, как Еникеев Аскар Наилевич, Аккужина Альфия Халиловна, Некрасова Екатерина Викторовна, Батретдинова Лилия Владимировна, Ямалетдинова Римма Инсафовна. Всем медсестрам, которые были с моей принцессой 24/7. Спасибо вам огромное от всей моей большой семьи».

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