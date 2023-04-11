В Уфе смогли выходить «дюймовочку» весом 690 грамм

«Сами мы ещё не дышали. В этом отделении мы были ещё один месяц. 28 декабря, перед Новым годом, нас выписали. Радость была неописуемая: „Наконец, домой к своим мальчикам!“, — рассказала женщина. — Сейчас нам 1 год и 6 месяцев, дочка растет очень активным и любознательным ребенком. Нас обошли стороной серьезные болезни, и моя девочка развивается соответственно возрасту. Никогда не устану благодарить врачей, которые боролись за ее жизнь. Хочу выразить огромную благодарность и низкий поклон таким врачам, как Еникеев Аскар Наилевич, Аккужина Альфия Халиловна, Некрасова Екатерина Викторовна, Батретдинова Лилия Владимировна, Ямалетдинова Римма Инсафовна. Всем медсестрам, которые были с моей принцессой 24/7. Спасибо вам огромное от всей моей большой семьи».