В Нефтекамске для школьников организовали встречу с участником СВО

Уроки мужества и встречи с участниками СВО проводят в школах регулярно. По словам организаторов, такие мероприятия необходимы подрастающему поколению, чтобы дети знали, как бывает трудно на полях сражения и как солдаты с честью выполняют свой долг. На этой встрече педагоги также активно участвовали и задавали вопросы. По воле случая, там оказалась супруга кадрового военного, который бок о бок служил с приглашенным гостем.