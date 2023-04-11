В Нефтекамске для школьников организовали встречу с участником СВО

В Нефтекамске состоялась встреча учеников школы «Взлетай» с бойцом, который недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. Мероприятие провели в рамках урока мужества.
Ряд вопросов, которые задавали дети, касался быта военных: как живут солдаты, которые стоят на защите страны, находясь в полевых условиях.
Уроки мужества и встречи с участниками СВО проводят в школах регулярно. По словам организаторов, такие мероприятия необходимы подрастающему поколению, чтобы дети знали, как бывает трудно на полях сражения и как солдаты с честью выполняют свой долг. На этой встрече педагоги также активно участвовали и задавали вопросы. По воле случая, там оказалась супруга кадрового военного, который бок о бок служил с приглашенным гостем.