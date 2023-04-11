В Иглинском районе прошёл традиционный КВН

Шутки, смех и веселье. Так прошли традиционные весенние игры КВН в Иглино. В этом году организаторы предложили провести фестиваль на тему Года педагога и наставника.
Участие приняли пять команд школьников. Игра состояла из трех традиционных этапов. В первом участники представляли себя в юмористической форме. А вот на «Разминке» нужно было проявить перед жюри смекалку, отвечая на каверзные вопросы. В «Домашнем задании» каждая команды представила миниатюры на тему школы, где обязательным условием была музыкальность выступления.
Первое место заняли победители прошлого сезона – команда «Фреш» школы №3. А вот обладателем гран-при весеннего сезона КВНовских игр Иглинского района стала команда «Легенда 4».