В Иглинском районе прошёл традиционный КВН

Шутки, смех и веселье. Так прошли традиционные весенние игры КВН в Иглино. В этом году организаторы предложили провести фестиваль на тему Года педагога и наставника.

Участие приняли пять команд школьников. Игра состояла из трех традиционных этапов. В первом участники представляли себя в юмористической форме. А вот на «Разминке» нужно было проявить перед жюри смекалку, отвечая на каверзные вопросы. В «Домашнем задании» каждая команды представила миниатюры на тему школы, где обязательным условием была музыкальность выступления.