Автомобили марки KIA в 2023 году стали самыми популярными у автоугонщиков

Страховщики определили, какая самая популярная марка автомобилей у угонщиков. В первом квартале 2023 года самым угоняемым автомобилем стала KIA. Марка в рейтинге обогнала даже популярный Hyundai, который ранее занимал первую строчку. Самой популярной моделью у угонщиков стала К5.

«Транспортные средства Kia подвергались кражам в 43% случаев. При этом самыми популярными у автоугонщиков были новые флагманские модели K5. Первую строчку антирейтинга Kia отобрала у другого корейского производителя — компании Hyundai, которая лидировала в списке на протяжении двух последних лет», — отметили специалисты.

Вторую строчку рейтинга самых популярных автомобилей у автоугонщиков занимает японский бренд Mitsubishi и корейский Hyundai. В страховой компании также отмечают общее снижение количества угонов в первом квартале текущего года на 20% по сравнению с тем же периодом 2022-го.