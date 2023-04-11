В Уфе прокладывают и ремонтируют дороги

Работы начались на улице Шафиева. Техника сначала снимает старый слой покрытия. Затем через несколько дней начнётся укладка выравнивающего слоя. Дорога временно перекрыта. А вот для жителей и садоводов поселка Дудкино путь наконец открыли. Несколько лет люди не могли проезжать к участкам после дождей.

Вынужденным офф-роудом садоводы в Дудкино перестали заниматься несколько месяцев назад. Видео снимали в апреле прошлого года. После дождей застревали даже машины. Летом здесь уже отсыпали гравийную дорогу. Решение о щебенении в Дудкино было принято после форума «Смарт-садовод», который прошёл в Уфе в прошлом году. Состояние дорог было одним из основных вопросов. Глава республики тогда отметил, что в приоритете пути, ведущие к самым густонаселённым СНТ.

Для благоустройства поселка Дудкино было выделено 14 млн рублей. Сейчас уже на средства администрации Кировского района города и спонсоров щебнем покрывают подъезды к садовым товариществам. Их в Дудкино больше 40.