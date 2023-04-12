В Башкирии построят два мусороперерабатывающих предприятия

Правительство Башкирии заключило с инвестором концессионные соглашения на строительство двух мусороперерабатывающих заводов. Сумма инвестиций для них составит более 4 млрд рублей. 

Фото №1 - В Башкирии построят два мусороперерабатывающих предприятия

Окончание строительства предприятий ожидается в 2025 году. Мусороперерабатывающие предприятия будут построены в Краснокамском и Дюртюлинском районах.

«Ввод в эксплуатацию комплексных объектов обращения с ТКО позволит нам ликвидировать проблему переполнения полигонов в зоне деятельности регионального оператора № 2 и достигнуть показателей национального проекта «Экология» в части стопроцентной сортировки мусора и сокращения в два раза объема отходов, размещаемых на полигонах», — рассказал премьер-министр Андрей Назаров.

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