Учитель из Башкирии вошла в ТОП-100 лучших читающих учителей

Элина Морева, учитель русского языка и литературы в третьем лицее Стерлитамака, вошла в ТОП-100 лучших читающих учителей. Она стала полуфиналисткой II международного конкурса чтецов среди кураторов и учителей «Живая классика». Она прочитала для конкурса отрывок из повести Ивана Тургенева «Вешние воды».
Теперь полуфиналистам предстоит новое испытание, которое пройдет онлайн с 13 по 16 апреля. Педагоги в течение 3 минут будут читать отрывок из прозы на русском языке перед профессиональным жюри. А уже 29 апреля в финале определятся 10 суперфиналистов конкурса. С 18 по 21 мая они отправятся на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и примут участие в суперфинале на Дворцовой площади.
В конкурсе приняли участие свыше 2,5 тысяч педагогов со всей РФ, а также из Беларуси, Молдовы, Латвии, Ирландии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Грузии.
II Международный конкурс чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика» проходит под патронатом министерства просвещения и с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества.