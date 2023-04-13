Учитель из Башкирии вошла в ТОП-100 лучших читающих учителей

Теперь полуфиналистам предстоит новое испытание, которое пройдет онлайн с 13 по 16 апреля. Педагоги в течение 3 минут будут читать отрывок из прозы на русском языке перед профессиональным жюри. А уже 29 апреля в финале определятся 10 суперфиналистов конкурса. С 18 по 21 мая они отправятся на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и примут участие в суперфинале на Дворцовой площади.