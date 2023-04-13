Историю уфимского дворника Юры покажут в кино

В России выходит в прокат фильм, основанный на жизни дворника Юры из Уфы. Мужчина проснулся знаменитым после того, как стал моделью для знакомого фотографа. Премьера фильма «Юра дворник» запланирована на май, однако у уфимцев есть возможность увидеть картину раньше и посетить кино бесплатно.