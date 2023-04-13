Историю уфимского дворника Юры покажут в кино

В России выходит в прокат фильм, основанный на жизни дворника Юры из Уфы. Мужчина проснулся знаменитым после того, как стал моделью для знакомого фотографа. Премьера фильма «Юра дворник» запланирована на май, однако у уфимцев есть возможность увидеть картину раньше и посетить кино бесплатно.
4 мая компания «Каропрокат» выпустит на широкие экраны комедию «ЮРА ДВОРНИК» о модном фотографе Роме, который одним снимком превратил обычного дворника в знаменитость.
Предпремьерный показ фильма пройдет в Уфе 24 апреля. Розыгрыш билетов для жителей республики состоится в эфире «Русского радио» и на странице VK аптечной сети «Фармленд». Все подробности о розыгрыше, мероприятии и фильме можно узнать на официальной странице фильма. Гостями премьеры станут исполнители главных ролей Антон Кузнецов и Денис Власенко, прототипы героев Юрий Ветлугин и Роман Филиппов, режиссёр Виталий Дудка, сценарист Дмитрий Кирюшкин, продюсеры Георгий Малков и Роксана Санкина, директор «Каропрокат» Алексей Рязанцев, музыкальный продюсер фильма Thomas Mraz, представители СМИ, уфимские селебритис и блогеры. Также планируется приезд главы Республики Башкортостан — Радия Хабирова.
Партнёрами показа стали аптечная сеть «Фармленд» и официальный дилер «Exeed Центр Альфа-Сервис Макарова». Генеральный информационный партнёр — телеканал «UTV», светский партнёр — журнал «Собака», информационные партнёры — «БСТ», «Вся Уфа», «ВГТРК», «Спутник ФМ».