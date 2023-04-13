«Изумительный поезд»: «Ласточка» продолжит курсировать по маршруту Уфа-Аша

Летает, но только по рельсам. Электричка «Ласточка» продолжит ездить по маршруту Уфа-Аша. В октябре ее запускали на два месяца в тестовом режиме, сейчас электроепоезд пользуется спросом. Количество вагонов увеличили до шести. Одно из главных, но не единственных преимуществ – экономия времени в пути. Тем более, в связи с ограничением движения в Ашинском районе Челябинской области.
Новый дизайн и улучшенные аэродинамические свойства. Стука колес как у обычного поезда практически не слышно. Данный тип выдвижного состава состоит из шести вагонов. Общая вместимость 510 мест. Современные мягкие кресла, откидной столик на спинке, над окнами – полки для ручной клади, есть буфет и санузел.
На дорогу от Уфы до Аши уходит порядка полутора часов. И это спасение для тех, кто часто ездит по этому маршруту. Поскольку до 1 октября в Ашинском районе Челябинской области ограничили движение по трассе М 5.
"Летать" из Уфы в Ашу «Ласточка» будет ежедневно. Из столицы состав отправляется в 5:38 утра, из Аши – в 12:09. Также большое количество поездов курсирует в черте Уфимской городской агломерации в Шакше и в Дёме. Купить билет можно как на ЖД-вокзале, так и с помощью мобильного приложения. Стоимость поездки 241 рубль.
По территории населенных пунктов скорость поездов ограничена. Тем не менее максимальная скорость «Ласточки» достигает до 160 километров в час.