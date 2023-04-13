В Башкирии больны алкоголизмом более 28 тысяч человек

На сегодняшний день в Башкортостане проживают 28 192 больных алкоголизмом человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По числу любителей выпить в Башкортостане "лидируют" Уфа и Стерлитамак - 5 454 и 4 233 человек. Следом идут Белебей (817 человек), Туймазы (796) и Октябрьский (705). Меньше всего алкоголиков было выявлено в Учалах (99 человек), Салаватском (98), Белокатайском, Краснокамском районах (по 97) и в Дюртюлях (78).