В Башкирии число пунктов набора на военную службу по контракту выросло до 72

Добавим, что с начала работы агитпунктов в Стерлитамакском районе для подачи заявлений обратилось более 150 жителей. Консультации по всем возникающим вопросам оказывают как волонтеры, так и специалисты военного комиссариата муниципалитета. Узнать такие пункты можно уже издалека — на палатках изображен боец добровольческого батальона в камуфляже.