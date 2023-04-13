В Башкирии число пунктов набора на военную службу по контракту выросло до 72

В Башкирии продолжаются открываться пункты по набору военнослужащих на службу по контракту. На сегодняшний день их насчитывается 72.
В пунктах можно получить ответы на все интересующие вопросы и консультацию. Ее также предоставят и в отделениях МФЦ Башкирии.
Добавим, что с начала работы агитпунктов в Стерлитамакском районе для подачи заявлений обратилось более 150 жителей. Консультации по всем возникающим вопросам оказывают как волонтеры, так и специалисты военного комиссариата муниципалитета. Узнать такие пункты можно уже издалека — на палатках изображен боец добровольческого батальона в камуфляже.
Запись в Вооруженные силы России доступна и через личный кабинет на Госуслугах. Для этого создан тематический раздел с информацией о порядке оформления, положенных добровольцам выплатах и льготах.
Среди преимуществ службы по контракту называют зарплату от 180 тысяч рублей, а также социальные льготы и привилегии, предусмотренные для воинов и их семей. Отмечается, что сегодня контрактниками могут стать мужчины, которые не служили, но получили высшее или среднее профессиональное образование.