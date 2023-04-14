В Башкирии проходит Всероссийская акция «Недели финансовой грамотности для детей и молодежи»

Сотрудники Банка России, финансовых организаций и госорганов проводят занятия для школьников, студентов первых курсов, а также их родителей и педагогов. В Сибае, Белорецке и Салавате экспертами выступили руководители и работники районных администраций.

Ключевой темой стала бюджетная грамотность. Спикеры поговорили с детьми о формировании бюджета государства, на что расходуется и как они как граждане могут повлиять на бюджет. К примеру, для учащихся реализуется программа школьного инициативного бюджетирования, которая дает им право решать, на что можно потратить часть школьного бюджета, если город и республика добавят деньги на реализацию проекта.