В Уфе на следующей неделе в 37 жилых домах отключат холодную и горячую воду

С 18 по 20 апреля 2023 года в Уфе на несколько часов жители 37 жилых домов останутся без холодной и горячей воды. Это связано с проведением ремонтных работ, пояснили в "Уфаводоканале".

С 11:00 18 апреля до 10:00 19 апреля подача ХВС будет приостановлена в домах №2 и 4 по улице Производственной.

С 10:30 до 22:30 18 апреля воды не будет в домах №43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 47 по улице Российской.

С 10:00 до 20:00 19 апреля без ХВС останутся жильцы следующих домов:

– Кольцевая, 132, 134;

– Франко, 7, 8, 9, 10, 12;

– Черниковской, 13, 14, 15, 17, 19/1, 21, 25ю

20 апреля (четверг) с 10:30 до 18:30 холодную и горячую воду отключат в домах на бульваре Давлетшиной, 24, 24/1, 30, 34, а также на улицах:

– Заводской, 2;

– Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;