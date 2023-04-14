Жительнице Башкирии при удалении зуба в стоматологии сломали челюсть

В Нефтекамске горожанке сломали челюсть при удалении зуба в стоматологической клинике. Женщина подала в суд на медучреждение и взыскала с него 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе инстанции.

Фото №1 - Жительнице Башкирии при удалении зуба в стоматологии сломали челюсть

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Во время стоматологической процедуры горожанка получила травму. Как только она отошла от шока, сразу подала клинике иск с требованием выплатить ей полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Представитель ответчика пояснила, что клиника уже перевела на счет истца денежные средства в размере 25 039 рублей в счет компенсации морального вреда, а также за консультацию у невролога и приобретение медицинских препаратов.

пресс-служба суда

В итоге иск горожанки был удовлетворен лишь частично. По решению судьи вместо запрашиваемой суммы клиника выплатит ей 200 тыс. рублей.

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