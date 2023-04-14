В Башкирии не зафиксировали новых случаев подтопления за сутки

Сегодня, 14 апреля, в рамках тематического брифинга о паводках и пожарах в Башкирии обсудили текущую оперативную ситуацию.

Стало известно, что за последние сутки новых случаев подтопления в регионе не выявили. Ситуация находится на контроле. Всего с начала паводкового сезона в службу спасения поступило 223 сообщения о подтоплениях. На контроле специалистов остаются 3 случая подтопления: река Худолаз в Сибае, улица Гагарина в селе Иглино и мост между населенными пунктами Чураево и Менеузтамак Миякинского района.