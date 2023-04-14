Природный туризм рядом со столицей. В Уфе прошла презентация туристического потенциала Иглинского района. Упор делают на развитие восьми направлений: пешие и конные маршруты, сплавы на катамаранах по реке Лемезе, событийный и агротуризм.

Одно из преимуществ района – близость к Уфе. Населенные пункты соединены хорошей инфраструктурой, развито транспортное обеспечение. Туристов могут привлечь и традиционные мероприятия – сабантуй, день Иглинского лука, праздник Ивана-Купалы в Охлебинино. Также можно больше узнать о башкирской породе лошадей или изучить этнокультуру в деревне Текеево.