Завершающий этап зонального форума «Моя малая родина - Атайсал» проходит в башкирском Зауралье

В целом у муниципалитета достойные показатели. В 2021 году уроженцы Зилаира вложили в добрые дела 1 млн 360 тысяч рублей, в 2022 году реализованы проекты на общую сумму 3 млн 616 тысяч рублей. Меценаты ремонтировали и строили часовни, мечети, футбольные площадки, устанавливали памятники. В том числе появился и необычный арт-объект, композиция, посвященная кураю.

В 2023 году запланированы работы более чем на 4 миллиона рублей. Одна из самых значимых идей - реставрация памятника воинам Отечественной и Гражданской войн в селе Зилаир.