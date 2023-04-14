Завершающий этап зонального форума «Моя малая родина - Атайсал» проходит в башкирском Зауралье

Межмуниципальный форум «Моя малая родина - Атайсал» подходит к своему завершению. В Баймаке в эти дни собрались представители города и районы Зауралья. Они поделились с коллегами значимыми и лучшими своими проектами, которые были реализованы у них в районе.
К примеру, в небольшом городке Межгорье, который имеет статус закрытого, реализовано 9 проектов. Благодаря «Атайсалу» там появился новый арт-объект, памятник дворнику и сантехнику. Кроме того, отреставрировали обелиск «Они вернулись с победой». А еще появились мемориальные доски погибшим участникам СВО, издана книга «Город героев», прошел митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий. Словом, город взял курс на патриотическое воспитание. Одним из самых активных меценатов можно назвать местную предпринимательницу Екатерину Олейник, на ее счету сразу несколько реализованных добрых дел.
У сибайцев появился свой источник, а если быть точнее, родник Счастья. Территорию, где бьет ключ, очистил и благоустроил предприниматель Дамир Гиззатуллин. Для местных жителей это знаковое место. Существует поверье, что если попить из родника воду, а потом бросить туда монетку, то непременно будешь счастливым. Отсюда и название. В целом уроженцы города дружно поддерживают проект.
«Активными участниками проекта стали предприниматели, неравнодушные горожане, трудовые коллективы, общественные организации, депутаты, работники местного самоуправления, все, кто мечтает сделать город еще краше, еще лучше. В настоящее время сибайцами размещено 97 проектов, из которых 59 реализованы», - рассказала агентству «Башинформ» директор Сибайского историко-краеведческого музея Альбина Ярмуллина.
А в Зилаирском районе тон реализации «Атайсала» задал глава администрации Борис Мелкоедов. Именно по его инициативе реализовали один из самых значимых проектов по зарыблению Бузавлыкского водохранилища. В ноябре 2022 года в водоем выпустили белых амуров, толстолобиков, сазанов и два вида карпов.
«Более года шла подготовка к такому событию: неравнодушное население района и предприятия вносили свой вклад. Сбор средств был начат ещё в 2021 году на мероприятиях по зимней ловле, потом внесли свой вклад любители подводной охоты, а также денежные средства внесли рыбаки всего Зауралья», - рассказали представители администрации Зилаирского района.
В целом у муниципалитета достойные показатели. В 2021 году уроженцы Зилаира вложили в добрые дела 1 млн 360 тысяч рублей, в 2022 году реализованы проекты на общую сумму 3 млн 616 тысяч рублей. Меценаты ремонтировали и строили часовни, мечети, футбольные площадки, устанавливали памятники. В том числе появился и необычный арт-объект, композиция, посвященная кураю.
В 2023 году запланированы работы более чем на 4 миллиона рублей. Одна из самых значимых идей - реставрация памятника воинам Отечественной и Гражданской войн в селе Зилаир.
Напомним, общественный проект «Атайсал» был запущен по инициативе Главы республики Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году, стал продолжением проекта, который показал свою эффективность.
Цикл зональных муниципальных форумов «Моя малая родина — Атайсал» начался 18 ноября 2022 года в Аскино, сообщало информагентство «Башинформ». Второй форум прошёл 9 декабря в Кармаскалах, 18 февраля единомышленники-меценаты собрались в Туймазах, 3 марта зональный форум собрали в Дюртюлях, 31-го числа земляки встретились в Мелеузе. Промежуточные итоги проекта подведут 5 мая в Уфе, на республиканском форуме «Атайсал».