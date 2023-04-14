В Уфе приступят к строительству двух многофункциональных торговых центров

В Уфе приступят к строительству двух торговых центров общей стоимостью в 324 млн рублей. Инвестпроекты были представлены на заседании Правительства Башкирии.

Один из торговых центров планируют построить в Демском районе. В многофункциональном центре разместят пункт питания, аптеку, точки бытового обслуживания и детскую площадку, а также места отдыха и проведения ярмарок. В создание центра планируют вложить порядка 100 млн рублей.