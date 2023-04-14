В Уфе приступят к строительству двух многофункциональных торговых центров

В Уфе приступят к строительству двух торговых центров общей стоимостью в 324 млн рублей. Инвестпроекты были представлены на заседании Правительства Башкирии. 

Фото №1 - В Уфе приступят к строительству двух многофункциональных торговых центров

Один из торговых центров планируют построить в Демском районе. В многофункциональном центре разместят пункт питания, аптеку, точки бытового обслуживания и детскую площадку, а также места отдыха и проведения ярмарок. В создание центра планируют вложить порядка 100 млн рублей.

В Калининском районе уже приступили к строительству второго торгового центра, о котором ранее говорил Альберт Маликов. Комплекс «Депо» площадью 12 тыс. кв. метров появится на базе бывшего центра «Автоваз» на улице Вологодской, 60. Стоимость проекта составит около 224 млн рублей.

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