Энергетическая компания из Башкирии стала первой в рейтинге качества услуг

Башкирские энергетики заняли верхнюю строчку по стране в рейтинге качества услуг по технологическому присоединению к электросетям. Об этом на своей странице в соцсетях написал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил предприятие «Башкирэнерго» в качестве лидера по самым разных номинациях. Главное достижение – сроки от заключения договора до подключения признаны самыми короткими в России.

Талон в терминале единый, вне зависимости от обращения. Кто-то только подает заявку на подключение к электрическим сетям, а кто-то уже забирает готовые документы. Как, например, Наталья Козловская, которая готовится к переезду в свой собственный дом.

Два высотных дома в Демском районе – новая точка ввода жилых квадратных метров. Одна 26-этажка уже сдана. Электричество в квартиры идет от новой трансформаторной подстанции. Документы от «Башкирэнерго» были готовы в короткие сроки, чтобы подать в Гостехнадзор. А во второй высотке пока ведется последний этап отделочных работ. Но и тут все уже готово.

«Башкирэнерго» стала лучшей по стране в рейтинге качества услуг по технологическому присоединению за прошлый год. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил компанию как надежного партнера, ведь без энергетической инфраструктуры невозможно развитие территории и ее инвестиционного потенциала. Это важно для всех видов предпринимательства. Сроки подключения у «Башкирэнерго» самые короткие в стране, как подчеркнули федеральные эксперты. К примеру, в среднем на присоединение к сетям мощностью ОТ 15 до 150 кВт для юрлиц уходит менее 40 дней от подачи заявки. За 2022 год подключили почти 14 тысяч новых абонентов.

Заявку на подключение можно подать и онлайн через сайт компании, где создана своя программа техприсоединения.