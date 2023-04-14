В Уфе стартовала реконструкция сада Аксакова

Новая жизнь для старого сада Аксакова. В Уфе началась реконструкция одного из самых исторического общественных пространств. Об этом попросили сами горожане. Стоимость проекта составит порядка 240 млн рублей. Посетили смогут по-новому взглянуть на Аленький цветочек и поближе познакомиться с семьей Аксаковых. Что ещё изменится в парке и где переживут капитальный ремонт пернатые обитатели сада?
Освещать тропинки будут фонари в стиле 18 века и декоративные светильники в виде камышей. Появятся удобные спуски к воде и новые скамейки. Обновить парковую зону попросили сами горожане. В прошлом году из десяти популярных общественных территорий, расположенных во всех районах столицы, наибольшее количество голосов уфимцы отдали за благоустройство сада имени Аксакова.
Масштабная реконструкция началась в апреле с демонтажа старых детских городков и асфальтовых покрытий. В дело пошла и тяжелая техника. Сейчас строители расчищают площадку под будущие дорожки и строящиеся объекты.
Особое внимание уделят оформлению зеленой зоны. Сухие и больные деревья уберут, высадив вместо них новые. Но полностью свой зелёный облик сад Аксакова не поменяет. Нетронутыми останутся деревья, которые были в парке ещё при самом Сергее Тимофеевиче.
Свой внешний вид не потеряет и центральный вход. Арке с колоннами вернуть первозданный вид. Сохранится и территория Видинеевского театра.
Сад Аксакова поделят на функциональные зоны, чтобы занятие по душе могли найти посетители любого возраста. По проекту намерены увеличить детскую площадку, а вот для подростков на месте прежней автостоянки организуют скейт-парк. На территории также появятся литературная гостиная и историческая аллея.
Для полноты картины приведут в порядок и пруд – излюбленное место для прилетающих уток и живущей здесь пары белых лебедей. Его очистят от мусора, водорослей и обнесут металлической кованой оградой. Капитальный ремонт водоема пернатая пара переживёт там же, где и морозы, – в одном из коммунальных управлений Кировского района Уфы. Вернуться в родные пенаты птицы смогут уже в конце сентября, после окончания реконструкции.