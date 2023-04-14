В Уфе стартовала реконструкция сада Аксакова

Новая жизнь для старого сада Аксакова. В Уфе началась реконструкция одного из самых исторического общественных пространств. Об этом попросили сами горожане. Стоимость проекта составит порядка 240 млн рублей. Посетили смогут по-новому взглянуть на Аленький цветочек и поближе познакомиться с семьей Аксаковых. Что ещё изменится в парке и где переживут капитальный ремонт пернатые обитатели сада?

Освещать тропинки будут фонари в стиле 18 века и декоративные светильники в виде камышей. Появятся удобные спуски к воде и новые скамейки. Обновить парковую зону попросили сами горожане. В прошлом году из десяти популярных общественных территорий, расположенных во всех районах столицы, наибольшее количество голосов уфимцы отдали за благоустройство сада имени Аксакова.

Поскольку это объект культурного наследия, мы очень тщательно подошли к разработке проектной документации, прошли госэкспертизу и историко-культурную экспертизу, чтобы сохранить те исторические части парка, которые являются предметом охраны. Руслан Хайруллин, начальник Управления капитального строительства Уфы

Масштабная реконструкция началась в апреле с демонтажа старых детских городков и асфальтовых покрытий. В дело пошла и тяжелая техника. Сейчас строители расчищают площадку под будущие дорожки и строящиеся объекты.

Особое внимание уделят оформлению зеленой зоны. Сухие и больные деревья уберут, высадив вместо них новые. Но полностью свой зелёный облик сад Аксакова не поменяет. Нетронутыми останутся деревья, которые были в парке ещё при самом Сергее Тимофеевиче.

Свой внешний вид не потеряет и центральный вход. Арке с колоннами вернуть первозданный вид. Сохранится и территория Видинеевского театра.

В проекте реставрации мы сохраняем предмет охраны объекта. Все памятные места сохранятся. Сама территория Видинеевского театра не будет застраиваться, а останется в виде зеленой лужайки. Для дальнейшей работы по этому объекту нужно разработать отдельную проектную документацию. Юлия Мухам, архитектор, реставратор

Сад Аксакова поделят на функциональные зоны, чтобы занятие по душе могли найти посетители любого возраста. По проекту намерены увеличить детскую площадку, а вот для подростков на месте прежней автостоянки организуют скейт-парк. На территории также появятся литературная гостиная и историческая аллея.