В Уфе ремонт дорог начался на 1,5 месяца раньше заявленных сроков

В башкирской столице в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорожники приступили к ремонту дорог раньше заявленных сроков на 1,5 месяца. Благодаря тому, что в городе установилась теплая сухая погода, подрядчики начали дорожные работы на улицах Льва Толстого и Шафиева, сообщает ТГ-канал «Правительство Башкортостана».
Подрядная организация занимается подготовительными работами. На данных улицах рабочие приступили к фрезерованию старого дорожного полотна, пришедшего в негодность. Ремонт запланирован на участке протяженностью 500 м по улице Шафиева и 730 м — по улице Льва Толстого. Планируется уложить более 10 тысяч кв. м нового асфальтобетонного покрытия, заменить бортовые камни, устроить технические полосы, отремонтировать тротуары.
После окончания ремонта будет нанесена дорожная разметка. Завершение дорожных работ запланировано до 15 сентября текущего года.