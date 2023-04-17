В Уфе ремонт дорог начался на 1,5 месяца раньше заявленных сроков

Подрядная организация занимается подготовительными работами. На данных улицах рабочие приступили к фрезерованию старого дорожного полотна, пришедшего в негодность. Ремонт запланирован на участке протяженностью 500 м по улице Шафиева и 730 м — по улице Льва Толстого. Планируется уложить более 10 тысяч кв. м нового асфальтобетонного покрытия, заменить бортовые камни, устроить технические полосы, отремонтировать тротуары.