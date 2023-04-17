В Башкирии появится новая госнаграда

Законопроектом депутаты Госсобрания Башкортостана предлагают учредить новую госнаграду - медаль генерала Шаймуратова. Данной награды будут удостоены жители Башкортостана за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского, служебного или воинского долга в условиях, которые сопряжены с риском для жизни, при спасении людей во время ЧС, при охране общественного порядка.