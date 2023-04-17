В Башкирии появится новая госнаграда

В Башкортостане появится новая госнаграда. Об этом заявил председатель парламента РБ Константин Толкачев.

Фото №1 - В Башкирии появится новая госнаграда

Законопроектом депутаты Госсобрания Башкортостана предлагают учредить новую госнаграду - медаль генерала Шаймуратова. Данной награды будут удостоены жители Башкортостана за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского, служебного или воинского долга в условиях, которые сопряжены с риском для жизни, при спасении людей во время ЧС, при охране общественного порядка.

Предполагается, что орден генерала Шаймуратова будет являться вышестоящей государственной наградой республики по отношению к одноименной медали. Орденом будут награждаться наиболее отличившиеся граждане, проявившие личную самоотверженность и героизм при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Константин Толкачев, председатель регионального парламента

Фото: http://gsrb.ru/.

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