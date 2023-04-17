В Башкирии до кладбищ организуют дополнительные автобусы

В Башкирии 25 апреля и 6 мая будут организованы дополнительные автобусы до кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе «Башавтотранса».
25 апреля считается родительским днём, а 6 мая – Днём поминовения.
В Уфе с 08:00 до 20:00 запланированы:
Автобусы №15 «ДК УМПО – п. Тимашево» (+ доп. автобусы) с интервалом движения 15-30 минут;
Автобусы №30 «СТО – ТСК Пушкинский» с интервалом движения 8-9 минут;
Автобусы №30к «СТО – ТЦ «Башкортостан» (+ доп. автобусы) с интервалом движения 8-9 минут.
Автобусы также будут организованы из Баймака, Белебея, Бирска, Дюртюлей, Нефтекамска, Мелеуза, Октябрьского, Салавата, Сибая, Стерлитамака и Туймазов.