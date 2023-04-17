В Москве прошел ифтар, организованный башкирским сообществом

У мусульман продолжается пост Рамадан. В Москве провели вечернюю церемонию разговения, организованную башкирским сообществом.
Вечер посвятили башкирскому рудопромышленнику Исмагилу Тасимову, который 250 лет назад основал Горное училище в Санкт-Петербурге. Сегодня учебное заведение известно как Горный институт.
Главным словом мероприятия стало «единство». Искренность, великодушие, братство, милосердие. 30 слов-определений, важных для всех мусульман – на специальной доске Шатра Рамадана. 30 – по количеству тематических вечеров.