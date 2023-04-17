В Уфе в Родительский день организуют дополнительные автобусные маршруты

В башкирской столице в Родительский день запустят дополнительные маршруты до кладбища. Автобусы организуют 25 апреля и 6 мая, в День поминовения.
По информации компании "Башавтотранс", в Уфе с 8:00 до 20:00 будут курсировать следующие автобусные маршруты: №15 ДК УМПО – поселок Тимашево, №30 ТСК «Пушкинский» – СТО, №30К ТЦ «Башкортостан» – СТО.
Автобусы по маршруту №15 будут ездить с интервалом 15-30 минут, №30 и 30к – 8-9 минут. Также в эти дни дополнительные автобусные маршруты будут курсировать в городах Баймак, Белебей, Бирск, Дюртюли, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Туймазы.