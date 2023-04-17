В Башкирии с 17 апреля введен особый противопожарный режим

Предотвратить беду. С сегодняшнего дня по распоряжению Главы Башкортостана Радия Хабирова по всей территории республики введён особый противопожарный режим. Готовность региона к опасному периоду обсудили во время оперативного совещания правительства. Какие районы наиболее подвержены лесным пожарам и что становится главной причиной их возникновения?

Ранняя и тёплая весна способствовала горению сухой травы на полях республики. Но всё же основной причиной пожаров остаётся человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнём, окурок, выброшенный из машины на обочину, желание сэкономить, и вместо уборки сухостоя – его сожжение. Дальше ветер разгоняет огонь с такой скоростью, что обуздать пламя становится крайне сложно. В результате не только гектары сгоревших полей, но и уничтоженные дома, бани и постройки сельчан.

Любой пожар может привести к той трагедии, которая у нас была, например, на той неделе в Кушнаренковском районе, когда два садовых дома и три бани сгорели из-за того, что поджигали сухую траву. Кроме того, на сегодняшний день сухая трава горела уже на площади более 14 тысяч гектаров. И также мы уже зарегистрировали шесть лесных пожаров.

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Для предупреждения и ликвидации последствий природных пожаров в Башкортостане создана группировка сил и средств в количестве 30 тысяч человек и 7,5 тысячи единиц техники. Пожарно-спасательный вертолёт КА-32, автоцистерны и автобусы для аэромобильных группировок МЧС, 1100 ранцевых огнетушителей, которые находятся на базе шести отрядов республиканской противопожарной службы. При необходимости они оперативно будут доставлены к местам природных пожаров.

На сегодняшний день в республике определены 184 населенных пункта, 44 садовых некоммерческих товарищества и 41 территория детских оздоровительных лагерей подверженных угрозе распространения природных пожаров. Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан совместно с Госкомитетом РБ по ЧС организован комплекс профилактических мероприятий, направленных на соблюдения органами местного самоуправления требований пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе природных пожаров.

Марат Латыпов, начальник главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Более 80 процентов лесных пожаров приходятся на районы Зауралья. Учитывая, что в текущем году опасная ситуация развивается быстрее, чем в прошлом, особое внимание уделено этим территориям. Строятся новые пожарные депо, дополнительно закупается спецтехника, проводится работа с волонтёрами: по программе профилактики и тушения пожаров обучено более 2 тысяч добровольцев. В режиме повышенной готовности лесопожарные формирования действуют уже с 31 марта.

Мониторинг за пожарной опасностью в лесах осуществляется по многоуровневой системе: с помощью космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», путем проведения авиационного патрулирования с охватом территории лесного фонда площадью 4,1 млн. га, путем проведения наземного патрулирования с охватом 1,6 млн. га. В текущем году запустили в работу 12 систем дистанционного мониторинга лесных пожаров.

Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан   
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Трудно спрогнозировать, как поведет себя возникший лесной пожар. А если при сильном ветре он перейдет в верховой, то остановить его уже практически невозможно. Чтобы это предотвратить, важно отреагировать на возгорание в первые минуты и потушить его на начальной стадии. Премьер-министр Правительства Башкортостана поставил задачу перед главами районных администраций качественно и в срок выполнить все мероприятия по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров.

Фото №1 - В Башкирии с 17 апреля введен особый противопожарный режим

Совместно с Министерством сельского хозяйства всю работу необходимую по соблюдению правил пожарной безопасности и правил противопожарного режима надо очень внимательно сейчас отработать. И в целом во время пожароопасного периода эту работу вести. До 1 мая надо осуществлять контроль завершения работ землепользователями и собственниками земельных участков, которые прилегают к лесам. Ни в коем случае нельзя допустить перехода огня на населенные пункты, чтобы кто-то пострадал, жилье пострадало. Это важнейший вопрос.

Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Ежегодно требования к обеспечению пожарной безопасности ужесточаются. Все задачи, указанные в законодательстве, носят не рекомендательный, а обязательный характер.

Особый противопожарный режим вводится не просто так, его соблюдение жизненно необходимо. За минувшие сутки в республике произошло 88 пожаров, в которых погибли три человека, ещё трое получили травмы. По данным Госкомитета по ЧС, основной причиной большинства происшествий стало горение сухой травы.

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