В Башкирии с 17 апреля введен особый противопожарный режим

Предотвратить беду. С сегодняшнего дня по распоряжению Главы Башкортостана Радия Хабирова по всей территории республики введён особый противопожарный режим. Готовность региона к опасному периоду обсудили во время оперативного совещания правительства. Какие районы наиболее подвержены лесным пожарам и что становится главной причиной их возникновения?
Ранняя и тёплая весна способствовала горению сухой травы на полях республики. Но всё же основной причиной пожаров остаётся человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнём, окурок, выброшенный из машины на обочину, желание сэкономить, и вместо уборки сухостоя – его сожжение. Дальше ветер разгоняет огонь с такой скоростью, что обуздать пламя становится крайне сложно. В результате не только гектары сгоревших полей, но и уничтоженные дома, бани и постройки сельчан.
Для предупреждения и ликвидации последствий природных пожаров в Башкортостане создана группировка сил и средств в количестве 30 тысяч человек и 7,5 тысячи единиц техники. Пожарно-спасательный вертолёт КА-32, автоцистерны и автобусы для аэромобильных группировок МЧС, 1100 ранцевых огнетушителей, которые находятся на базе шести отрядов республиканской противопожарной службы. При необходимости они оперативно будут доставлены к местам природных пожаров.
Более 80 процентов лесных пожаров приходятся на районы Зауралья. Учитывая, что в текущем году опасная ситуация развивается быстрее, чем в прошлом, особое внимание уделено этим территориям. Строятся новые пожарные депо, дополнительно закупается спецтехника, проводится работа с волонтёрами: по программе профилактики и тушения пожаров обучено более 2 тысяч добровольцев. В режиме повышенной готовности лесопожарные формирования действуют уже с 31 марта.
Трудно спрогнозировать, как поведет себя возникший лесной пожар. А если при сильном ветре он перейдет в верховой, то остановить его уже практически невозможно. Чтобы это предотвратить, важно отреагировать на возгорание в первые минуты и потушить его на начальной стадии. Премьер-министр Правительства Башкортостана поставил задачу перед главами районных администраций качественно и в срок выполнить все мероприятия по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров.
Ежегодно требования к обеспечению пожарной безопасности ужесточаются. Все задачи, указанные в законодательстве, носят не рекомендательный, а обязательный характер.
Особый противопожарный режим вводится не просто так, его соблюдение жизненно необходимо. За минувшие сутки в республике произошло 88 пожаров, в которых погибли три человека, ещё трое получили травмы. По данным Госкомитета по ЧС, основной причиной большинства происшествий стало горение сухой травы.