В Уфе продолжается строительство электроподстанции в Инорсе

Башкирские энергетики в этом году почти вдвое увеличили количество подстанций, которые введут в работу. Наибольшее число объектов – в Уфе. И это объяснимо, столица активно застраивается. Например, только в микрорайоне Инорс должны ввести в строй 300 тысяч квадратных метров жилья. Для таких больших объемов нужны и дополнительные мощности.

Силовой трансформатор – сердце будущей подстанции. И на этом объекте их будет два. Оба – по 25 МВА. Установки отечественные, изготовленные на уфимском предприятии. На стройплощадке их уже смонтировали, сейчас рабочие обшивают каркас здания. Подстанция будет закрытого типа.

На территории Уфы очень мало земельных участков, которые пригодны для подстанций открытого типа по площадям, потому что в последнее время тенденция во всех крупных мегаполисах – строительство подстанций закрытого типа. Они позволяют существенно сэкономить земельные участки. Ильмир Валиев, главный инженер проекта

Новая электроподстанция даст вторую жизнь северо-восточной части столицы. Существующих мощностей уже недостаточно для динамично развивающегося района.

Инорс – одна из основных строительных площадок Уфы. В микрорайоне проживают около 75 тысяч человек. После ввода новых кварталов число увеличится еще как минимум на 10 тысяч. Подстанция должна обеспечить новые дома стабильным электроснабжением.

На сегодня это не единственный крупный энергообъект, который строится в республике. В Уфе, например, на реконструкции и расширении находятся подстанции в Цветах Башкирии, Нагаево и Шакше. Ряд объектов в ближайшее время введут в строй в Иглинском, Благовещенском и Бурзянском районах, а также в Учалах.

На текущий момент из крупных объектов все. По техприсоединению будет порядка 14 объектов. Это блочный полстанции в городе для питания жителей микрорайона и других потребителей. В общей сложности в этом году мы прогнозируем освоить где-то 1 млрд 600 млн рублей. Анатолий Крапчин, заместитель директора по строительству ООО «БЭСК Инжиниринг»