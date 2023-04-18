В Уфе стартовали профилактические мероприятия в сфере пассажирских перевозок

Вчера, 17 апреля, в Уфе стартовали профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.
До конца текущей недели инспекторы ГИБДД уделят особое внимание на обеспечение водителями пассажирского транспорта всех требований БДД, проверят состояние автобусов, будут контролировать соблюдение труда и отдыха водителей, а также будут вести работы по выявлению нелегальных перевозчиков.
Фото: ГИБДД по Уфе.