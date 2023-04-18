В Уфе стартовали профилактические мероприятия в сфере пассажирских перевозок

Вчера, 17 апреля, в Уфе стартовали профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

Фото №1 - В Уфе стартовали профилактические мероприятия в сфере пассажирских перевозок

До конца текущей недели инспекторы ГИБДД уделят особое внимание на обеспечение водителями пассажирского транспорта всех требований БДД, проверят состояние автобусов, будут контролировать соблюдение труда и отдыха водителей, а также будут вести работы по выявлению нелегальных перевозчиков.

За три месяца текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года на дорогах Уфы на 54% увеличилось количество дорожных аварий с участием автобусов, таких фактов зарегистрировано 37, при которых 51 человек получил травмы. К числу наиболее распространенных причин этих дорожных аварий относится превышение скорости, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка.

пресс-служба ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе.

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