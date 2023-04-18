В Уфе стартовали профилактические мероприятия в сфере пассажирских перевозок

За три месяца текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года на дорогах Уфы на 54% увеличилось количество дорожных аварий с участием автобусов, таких фактов зарегистрировано 37, при которых 51 человек получил травмы. К числу наиболее распространенных причин этих дорожных аварий относится превышение скорости, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка.

пресс-служба ГИБДД по Уфе