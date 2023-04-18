Стало известно о самочувствии изувеченного топором в Башкирии 12-летнего мальчика

В настоящее время 12-летний изувеченный топором мальчик из Стерлибашевского района Башкирии находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает "КП-Уфа", ссылаясь на Минздрав РБ.
Напомним, мальчик стал жертвой конфликта с 27-летним мужем своей сестры. Между мальчиком и мужчиной произошел конфликт. 2 апреля вечером злоумышленник зашел в баню, где находился школьник, и стал наносить ему удары топором. После содеянного он попытался покончить с собой, а затем убежал с места преступления и упал в обморок.
В настоящее время по обвинению в покушении на убийство злоумышленник находится под стражей.
Пострадавший мальчик получил тяжелые ранения рук и ног, потерял более 40% крови. В день происшествия его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь в Стерлибашевской Центральной районной больнице юного пациента оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи. Спустя два дня ребенка на вертолете транспортировали в республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в столице Башкирии. Недавно мальчика сняли с ИВЛ и перевели в общую палату. На прошлой неделе стало известно, что он идет на поправку