Стало известно о самочувствии изувеченного топором в Башкирии 12-летнего мальчика

Пострадавший мальчик получил тяжелые ранения рук и ног, потерял более 40% крови. В день происшествия его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь в Стерлибашевской Центральной районной больнице юного пациента оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи. Спустя два дня ребенка на вертолете транспортировали в республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в столице Башкирии. Недавно мальчика сняли с ИВЛ и перевели в общую палату. На прошлой неделе стало известно, что он идет на поправку