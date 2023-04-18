Названы районы и города Башкирии с наибольшим числом жалоб по мусору

Согласно ее данным, на прошлой неделе информационные системы «Платформа обратной связи» и «Инцидент менеджмент» зарегистрировали в социальных сетях 53 жалобы из Уфы, 49 жалоб из Мелеузовского района, 27 - из Иглинского района, 19 - из Благоварского района, а также 17 жалоб из Нефтекамска. Также обращения были из Дюртюлинского, Белорецкого, Ишимбайского и Уфимского районов.