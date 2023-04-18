Названы районы и города Башкирии с наибольшим числом жалоб по мусору

Елена Прочаковская, руководитель ЦУР РБ, начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям, озвучили районы и города республики, откуда поступало наибольшее количество обращений граждан по теме мусора.

Фото №1 - Названы районы и города Башкирии с наибольшим числом жалоб по мусору

Согласно ее данным, на прошлой неделе информационные системы «Платформа обратной связи» и «Инцидент менеджмент» зарегистрировали в социальных сетях 53 жалобы из Уфы, 49 жалоб из Мелеузовского района, 27 - из Иглинского района, 19 - из Благоварского района, а также 17 жалоб из Нефтекамска. Также обращения были из Дюртюлинского, Белорецкого, Ишимбайского и Уфимского районов.

В частности, пользователи писали о качестве уборки мусора, проблемах с контейнерами и проездом к площадкам, свалках в городах, парках и в лесу, раздельной сортировке отходов, строительстве контейнерных площадок и объектов по вывозу ТКО, плате за соответствующие услуги и т. д.

Елена Прочаковская, начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям
Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями