В Уфе от клещей обработаны парки и зеленые зоны

В Уфе идёт обработка территорий от клещей. Об этом рассказали в Республиканском центре дезинфекции.
Работникам центра предстоит обработать Парк Победы (его площадь 18,8 га), Ботанический сад (21 га) и парк им. Калинина (68 га).
Уже обработаны сад им. С. Юлаева, сквер перед Домом Республики, парк у памятника Салавату Юлаеву, парк Нефтехимиков, «Кашкадан», им. Якутова, «Волна», ПКиО Демского района, сквер 50-летия Победы, лесополоса по дороге на «Трамплин», сквер им. Гастелло, лес около мкр Полесье и Непейцевский дендропарк, а также площадь им. Ленина и парк им. Гафури.
На 20 апреля запланирована обработка пос. Нагаево (на площади 25 га), на 21-22 апреля - парк Лесоводов (116 га).
Также обработке подлежат 11 уфимских пляжей, эти территории обеззаразят от клещей и других паразитов ближе к открытию летнего сезона.