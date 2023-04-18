В Уфе от клещей обработаны парки и зеленые зоны

Уже обработаны сад им. С. Юлаева, сквер перед Домом Республики, парк у памятника Салавату Юлаеву, парк Нефтехимиков, «Кашкадан», им. Якутова, «Волна», ПКиО Демского района, сквер 50-летия Победы, лесополоса по дороге на «Трамплин», сквер им. Гастелло, лес около мкр Полесье и Непейцевский дендропарк, а также площадь им. Ленина и парк им. Гафури.