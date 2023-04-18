Житель Башкирии обнаружил снаряд времен Гражданской войны

В селе Мишкинского района местный житель обнаружил в поле опасный предмет - 76-мм артиллерийский снаряд времен Гражданской войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии РБ.
По данным ведомства, взрывоопасный предмет был весь покрыт коррозией. Росгвардейцы забрали снаряд у сельчанина и уничтожили его вдали от населенных пунктов в овраге.
В Росгвардии по РБ напомнили, при обнаружении подозрительного предмета необходимо незамедлительно оповестить об этом правоохранительные органы. Запрещается самостоятельно производить осмотр, поднимать и переносить предмет.