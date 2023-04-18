В Башкирии создадут новый придорожный комплекс с мечетью

В республике в 2024 году построят многофункциональный придорожный комплекс. Стоимость объекта оценивается в 75 млн рублей.
По информации пресс-службы Правительства Башкирии, о строительстве сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев. В комплекс войдут кафе, гостиница, стоянка, автомойка и мечеть. Создание комплекса начнется на 1337 километре федеральной трассы М-5 «Урал».
Реализация проекта позволит создать 30 новых рабочих мест. Построить комплекс планируют в 2023-2024 годах. По словам Алексея Гусева, создание придорожного комплекса значительно улучшит условия для водителей.