В одном из районов Уфы несколько жилых домов остались без холодной воды

Жители Демского района башкирской столицы остались без холодной воды. Об этом сообщает компания «Уфаводоканал».

Отключение водоснабжение было необходимо для устранения утечки из земли по улице Киевская №6. В настоящее время холодная вода отключена в домах:

- ул. Ухтомского 26/2, 26, 24;

- ул. Магистральная 12, 6, 2, 36;

- ул. Дагестанская 27;

- Юматовский пер 51, 49, 47;

- ул. Магистральная 2 А.