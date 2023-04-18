В одном из районов Уфы несколько жилых домов остались без холодной воды

Жители Демского района башкирской столицы остались без холодной воды. Об этом сообщает компания «Уфаводоканал».

Фото №1 - В одном из районов Уфы несколько жилых домов остались без холодной воды

Отключение водоснабжение было необходимо для устранения утечки из земли по улице Киевская №6. В настоящее время холодная вода отключена в домах:

- ул. Ухтомского 26/2, 26, 24;

- ул. Магистральная 12, 6, 2, 36;

- ул. Дагестанская 27;

- Юматовский пер 51, 49, 47;

- ул. Магистральная 2 А.

В данный момент неизвестно, когда возобновят подачу холодной воды. Водоснабжающая компания просит жителей с пониманием отнестись к ситуации.

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