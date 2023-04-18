В одном из районов Уфы несколько жилых домов остались без холодной воды

Жители Демского района башкирской столицы остались без холодной воды. Об этом сообщает компания «Уфаводоканал».
Отключение водоснабжение было необходимо для устранения утечки из земли по улице Киевская №6. В настоящее время холодная вода отключена в домах:
- ул. Ухтомского 26/2, 26, 24;
- ул. Магистральная 12, 6, 2, 36;
- ул. Дагестанская 27;
- Юматовский пер 51, 49, 47;
- ул. Магистральная 2 А.
В данный момент неизвестно, когда возобновят подачу холодной воды. Водоснабжающая компания просит жителей с пониманием отнестись к ситуации.