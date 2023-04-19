В Уфе состоялась научно-практическая конференция «Путь поиска и развития», приуроченная к 30-летию Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Участники обсуждали актуальные проблемы обучения и воспитания обучающихся, вопросов межведомственного взаимодействия и актуальных аспектов научно-методической и информационной поддержки педагогов и специалистов образовательных организаций республики.
В каждой секции состоялась дискуссия, по окончании которой была вынесена резолюция, которая определяет основное направление совместной работы с Республиканским центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.