На озере Теплом в Уфе появится «Рыбачий парк». В текущем сезоне продолжится благоустройство территории, которое было начало в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
В 2023 и 2024 г. запланировано обустройство территории площадью 8,5 гектара. На озере появятся природная зона у понтонного перехода, современный пляж и места для отдыха.
На первом этапе на бульваре Баландина создали линейный сквер с элементами для детей, а между бульваром и берегом озера появились скейт-чаша, детская площадка и площадка для стритбола. Было проведено озеленение, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения.
На втором этапе на озере будет создана пляжная зона с лежаками, теневыми навесами, раздевалками, площадкой для пляжного волейбола и детским игровым комплексом в виде кораблика. Также здесь появится территория для прогулок с качелями, лавочками и торговым павильоном. Кроме того, на озере будут обустроены «Рыбачий парк», пирсы и спуски к воде, а также площадка для собак с тренировочными элементами.