На озере Теплом в Уфе появится «Рыбачий парк»

На втором этапе на озере будет создана пляжная зона с лежаками, теневыми навесами, раздевалками, площадкой для пляжного волейбола и детским игровым комплексом в виде кораблика. Также здесь появится территория для прогулок с качелями, лавочками и торговым павильоном. Кроме того, на озере будут обустроены «Рыбачий парк», пирсы и спуски к воде, а также площадка для собак с тренировочными элементами.