Минздрав Башкирии прокомментировал смерть 4-летнего ребенка от менингококковой инфекции

В группе риска тяжелого течения инфекции дети до 5 лет, лица с иммунодефицитными состояниями. Самой опасной и непредсказуемой формой инфекции всегда была и остается фульминантная (молниеносная) форма, реализуемая в течение нескольких часов и до 85% с фатальным исходом. К сожалению, данный случай был из таких, разбор ситуации проведен в педиатрическом совете при министерстве здравоохранения Башкортостана. Эксперты реаниматологи, инфекционисты и педиатры пришли к выводу, что исход был непредотвратим.

Минздрав РБ