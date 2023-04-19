Минздрав Башкирии прокомментировал смерть 4-летнего ребенка от менингококковой инфекции
В башкирской столице многодетная мать обвинила врачей в гибели своего ребенка. По словам уфимки, ее 4-летняя дочка скончалась этой зимой в карете скорой помощи.
В пресс-службе Минздрава РБ выразили соболезнования матери ребенка и прокомментировали ситуацию.
Как сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на Минздрав РБ, ребенок скончался из-за молниеносной формы менингококковой инфекции, при которой развитие событий от первых симптомов до смерти составило примерно 11 часов.
В группе риска тяжелого течения инфекции дети до 5 лет, лица с иммунодефицитными состояниями. Самой опасной и непредсказуемой формой инфекции всегда была и остается фульминантная (молниеносная) форма, реализуемая в течение нескольких часов и до 85% с фатальным исходом. К сожалению, данный случай был из таких, разбор ситуации проведен в педиатрическом совете при министерстве здравоохранения Башкортостана. Эксперты реаниматологи, инфекционисты и педиатры пришли к выводу, что исход был непредотвратим.