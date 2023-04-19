Для реконструкции улицы Пугачева в Уфе снесут дополнительные объекты

Для реконструкции улицы Пугачева в Кировском районе Уфы снесут дополнительные объекты. Постановление об изъятии нежилых строений дли муниципальных нужд подписал мэр столицы Ратмив Мавлиев.
Данная мера необходима для расширения улицы Пугачева. Она станет одним из объектов нового транспортного коридора «Южные ворота».
Улица Пугачева после реконструкции получит двухполосную проезжую часть в каждом направлении. Вдоль набережной реки Белой будут обустроены пешеходные, велосипедные и беговая дорожки. Кроме того, переустроят коммуникации общей протяженностью более 30 километров – сетей водо- и газоснабжения, напорной канализации, силовых кабелей, сетей связи. Завершить строительно-монтажные работы планируется в первом полугодии 2024 года.
Фото: Мэрия Уфы.