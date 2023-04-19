Для реконструкции улицы Пугачева в Уфе снесут дополнительные объекты

Улица Пугачева после реконструкции получит двухполосную проезжую часть в каждом направлении. Вдоль набережной реки Белой будут обустроены пешеходные, велосипедные и беговая дорожки. Кроме того, переустроят коммуникации общей протяженностью более 30 километров – сетей водо- и газоснабжения, напорной канализации, силовых кабелей, сетей связи. Завершить строительно-монтажные работы планируется в первом полугодии 2024 года.