Для реконструкции улицы Пугачева в Уфе снесут дополнительные объекты

Для реконструкции улицы Пугачева в Кировском районе Уфы снесут дополнительные объекты. Постановление об изъятии нежилых строений дли муниципальных нужд подписал мэр столицы Ратмив Мавлиев.

Фото №1 - Для реконструкции улицы Пугачева в Уфе снесут дополнительные объекты

Данная мера необходима для расширения улицы Пугачева. Она станет одним из объектов нового транспортного коридора «Южные ворота».

Улица Пугачева после реконструкции получит двухполосную проезжую часть в каждом направлении. Вдоль набережной реки Белой будут обустроены пешеходные, велосипедные и беговая дорожки. Кроме того, переустроят коммуникации общей протяженностью более 30 километров – сетей водо- и газоснабжения, напорной канализации, силовых кабелей, сетей связи. Завершить строительно-монтажные работы планируется в первом полугодии 2024 года.

Фото: Мэрия Уфы.

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