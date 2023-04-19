До окончания приема заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» осталась неделя

Сделать это можно на специальном сайте идея.росконгресс.рф. Из Башкортостана традиционно фиксируют высокую активность. В 2022-м поступило почти 250 заявок, из которых одна идея попала в топ-100 конкурса. В этот раз организаторы поставили амбициозную задачу – собрать не менее тысячи инициатив от жителей республики. К слову, лучшие из них, даже если они не войдут в шорт-лист, местные власти намерены внедрять в регионе. Презентация идей и победителей пройдет на форуме, который состоится в Москве в конце июня.