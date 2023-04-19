До окончания приема заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» осталась неделя

Ровно неделя остается до окончания приема заявок на федеральный конкурс «Сильные идеи для нового времени». Предложить любые инициативы, касающиеся развития государства, может каждый житель страны.
Сделать это можно на специальном сайте идея.росконгресс.рф. Из Башкортостана традиционно фиксируют высокую активность. В 2022-м поступило почти 250 заявок, из которых одна идея попала в топ-100 конкурса. В этот раз организаторы поставили амбициозную задачу – собрать не менее тысячи инициатив от жителей республики. К слову, лучшие из них, даже если они не войдут в шорт-лист, местные власти намерены внедрять в регионе. Презентация идей и победителей пройдет на форуме, который состоится в Москве в конце июня.
В Уфе тем временем для участников состоялась форсайт-сессия по генерации идей. Основная часть мероприятия проходила в формате мозгового штурма. 65 участников, разделившись по пяти группам, проработали свои инициативы. Оценивали и модерировали проекты сертифицированные модераторы форсайт-технологий.