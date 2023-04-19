В Уфе приступят ко второму этапу благоустройства территории Тёплого озера

В районе Инорс башкирской столицы продолжат благоустройство прибрежной территории озера Теплого, которое стартовало в 2022 году. До 2024 года планируют обустроить пляжную и природную зону у понтонного перехода.

Первый этап благоустройства включает в себя интерактивные элементы для детей, павильон с санузлом и местом для кофейни, также в промежуточной зоне между бульваром и берегом озера расположились компактная скейт-чаша, стритбол площадка, детская площадка, по всей территории установлена уличная мебель, высажены растения, кустарники, деревья, смонтировано освещение и видеонаблюдение. В 2023 году планируется озеленение прилегающей территории бывшей парковки.

На втором этапе создадут комфортную пляжную зону для отдыхающих. Появятся лежаки, теневые навесы, комнаты для переодевания, санузел, площадка для пляжного волейбола и некоторые другие объекты. Также планируется обустройство детской площадки и места, где родители смогут присматривать за детьми. Прогулочная зона будет оборудована дорожками лавочками, качелями. Появятся также павильоны с лимонадом и мороженым.