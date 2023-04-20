За две недели в Уфе произошло 516 засоров сетей канализации

В раковины и унитазы категорически нельзя сливать масла и бытовой мусор, который не растворяется в воде — пищевые отходы, влажные салфетки, очистки, ватные палочки, и даже молотый кофе и чайную заварку — все это налипает на жировые слои и образует пробки.