За две недели в Уфе произошло 516 засоров сетей канализации

С начала 2023 года в Уфе произошло 4 319 засоров канализации. Каждый день сотрудники коммунальных служб устраняют примерно по 40 аварийных ситуаций. За две недели в башкирской столице зафиксировали 516 засоров. Об этом рассказали в пресс-службе "Уфаводоканала".
В раковины и унитазы категорически нельзя сливать масла и бытовой мусор, который не растворяется в воде — пищевые отходы, влажные салфетки, очистки, ватные палочки, и даже молотый кофе и чайную заварку — все это налипает на жировые слои и образует пробки.
Большим «пробкообразующим» потенциалом обладает мука, макароны, крупы — продукты, способные разбухать, увеличиваться в размерах.
Фото: FB.ru.