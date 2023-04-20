За сбор первоцветов жителям Башкирии грозит штраф до миллиона рублей

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена административная ответственность. Продавцы и покупатели рискуют заплатить высокий штраф за свою незаконную деятельность: граждане в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 15–20 тысяч рублей, юридические лица — от 500 до миллиона рублей с конфискацией орудий добывания растений, а также самих растений.

Роспотребнадзор РБ и Оренбурга