За сбор первоцветов жителям Башкирии грозит штраф до миллиона рублей

Жителям Башкирии грозит штраф до миллиона рублей за сбор, продажу и приобретение первоцветов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
На территории республики произрастают различные виды первоцветов, которые вошли в Красную книгу РБ. К ним относятся: Ирис низкий, Рябчик русский, Тюльпан Шренка, а также ценные лекарственные растения: Горицвет весенний (Адонис весенний), Прострел раскрытый или «Сон-трава», Первоцвет крупночашечный. Из-за вырывания растений с корнем их запасы сокращаются.
Фото: Нацпарк «Башкирия».