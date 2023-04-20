За сбор первоцветов жителям Башкирии грозит штраф до миллиона рублей

Жителям Башкирии грозит штраф до миллиона рублей за сбор, продажу и приобретение первоцветов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Фото №1 - За сбор первоцветов жителям Башкирии грозит штраф до миллиона рублей

На территории республики произрастают различные виды первоцветов, которые вошли в Красную книгу РБ. К ним относятся: Ирис низкий, Рябчик русский, Тюльпан Шренка, а также ценные лекарственные растения: Горицвет весенний (Адонис весенний), Прострел раскрытый или «Сон-трава», Первоцвет крупночашечный. Из-за вырывания растений с корнем их запасы сокращаются.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена административная ответственность. Продавцы и покупатели рискуют заплатить высокий штраф за свою незаконную деятельность: граждане в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 15–20 тысяч рублей, юридические лица — от 500 до миллиона рублей с конфискацией орудий добывания растений, а также самих растений.

Роспотребнадзор РБ и Оренбурга

Фото: Нацпарк «Башкирия».

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