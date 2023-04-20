За три месяца 2023 года в Башкирии жертвой спиртосодержащей продукции стал 51 человек

Согласно данным токсикологического мониторинга, с января по март текущего года в Башкирии зафиксировали 791 случай отравления алкоголем, из которых 195 - с летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Так, отравления спиртосодержащей продукцией зафиксированы в 48 муниципалитетах: в городах Стерлитамаке (107), Уфе (79), Белорецке (34), Октябрьском (14), Нефтекамске (13), Туймазах (5), Сибае (4), Дюртюлях, Ишимбае (по 3), Мелеузе, Салавате (по 2), Агидели, Белебее, Бирске, Благовещенске, Кумертау, Межгорье (по 1), Стерлитамакском (18), Уфимском (9), Белорецком, Туймазинском (по 6), Татышлинском (5), Иглинском, Кармаскалинском (по 3), Баймакском, Бижбулякском, Зианчуринском (по 2), Аургазинском, Благоварском, Благовещенском, Буздякском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Мелеузовском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Учалинском, Шаранском, Янаульском районах (по 1).
Причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией в основном являются острые отравления этиловым спиртом (41,9%), отметили в надзорном ведомстве. От отравлений спиртосодержащей продукцией за три месяца текущего года умер 51 человек (в прошлом году на аналогичный период - 38). Летальные исходы зарегистрированы: в городах Уфе (10), Белорецке (5), Мелеузе, Стерлитамаке (по 2), Белебее, Бирске, Благовещенске, Ишимбае, Кумертау (по 1), Туймазинском, Уфимском (по 3), Баймакском, Иглинском, Кармаскалинском (по 2), Аургазинском, Бижбулякском, Благовещенском, Дуванском, Ермекеевском, Зианчуринском, Калтасинском, Кигинском, Мелеузовском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Татышлинском, Учалинском, Янаульском районах (по 1).