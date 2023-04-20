За три месяца 2023 года в Башкирии жертвой спиртосодержащей продукции стал 51 человек

Причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией в основном являются острые отравления этиловым спиртом (41,9%), отметили в надзорном ведомстве. От отравлений спиртосодержащей продукцией за три месяца текущего года умер 51 человек (в прошлом году на аналогичный период - 38). Летальные исходы зарегистрированы: в городах Уфе (10), Белорецке (5), Мелеузе, Стерлитамаке (по 2), Белебее, Бирске, Благовещенске, Ишимбае, Кумертау (по 1), Туймазинском, Уфимском (по 3), Баймакском, Иглинском, Кармаскалинском (по 2), Аургазинском, Бижбулякском, Благовещенском, Дуванском, Ермекеевском, Зианчуринском, Калтасинском, Кигинском, Мелеузовском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Татышлинском, Учалинском, Янаульском районах (по 1).