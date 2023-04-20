Синоптики предупредили жителей Башкирии о дождливых выходных

Стало известно, какими будут ближайшие выходные в Башкирии. Напомним, на этой неделе жители республики отдохнут три дня в честь празднования Ураза-байрам, который выпадает на 21 апреля.
Так, по прогнозам республиканских синоптиков, завтра существенно погода не изменится. Жителей Башкирии ждет теплый и сухой день. А вот в субботу, 22 апреля, начнутся дожди, обещают метеорологи.
В воскресный день, 23 апреля, в тыловой части этого циклона дожди будут носить локальный характер. Температура воздуха днем вновь повысится до +12,+17°.