Синоптики предупредили жителей Башкирии о дождливых выходных

Стало известно, какими будут ближайшие выходные в Башкирии. Напомним, на этой неделе жители республики отдохнут три дня в честь празднования Ураза-байрам, который выпадает на 21 апреля.

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Так, по прогнозам республиканских синоптиков, завтра существенно погода не изменится. Жителей Башкирии ждет теплый и сухой день. А вот в субботу, 22 апреля, начнутся дожди, обещают метеорологи.

Под влиянием «южного» циклона в большинстве районов республики пройдут долгожданные дожди. При сплошной облачности и осадках днем уже не выше +8,+13°.

пресс-служба Башгидрометцентра

В воскресный день, 23 апреля, в тыловой части этого циклона дожди будут носить локальный характер. Температура воздуха днем вновь повысится до +12,+17°.

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