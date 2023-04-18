В Уфе прошел фестиваль КВН среди трудящейся молодежи

Тема игры – «Зa социальное партнерство». Участие принимали 17 команд, которые представляют предприятия и организации республики, а также команда из Магнитогорска, выступившая вне конкурса. Фестиваль КВН трудящейся молодёжи набирает всё большую популярность.
Помимо юмористической подачи заявленной темы фестиваля, планировалось представить зрителям профсоюзную компетентность трудящейся молодёжи, обозначить наиболее острые актуальные моменты, волнующие молодёжь. Федерация профсоюзов республики и её членские организации создают условия для поиска и развития творческого потенциала.
Также в сентябре в Уфе впервые пройдёт Всероссийский профсоюзный фестиваль КВН среди трудящейся молодежи.